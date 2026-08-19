Colisão frontal entre carreta e carro deixa um morto na BR-472, em Itaqui

Um homem de 51 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (19), no km 482 da BR-472, em Itaqui. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

19 de agosto de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Brasil, Notícias, Polícia, Política 0

Segundo a PRF, houve uma colisão frontal entre uma carreta, que seguia no sentido Itaqui, e um Fiat Palio, que trafegava na direção contrária.

O condutor do Palio, natural de Itaqui e de 51 anos, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para atendimento hospitalar. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.

O motorista da carreta, de 47 anos e morador de Catuípe, não ficou ferido. Conforme a PRF, o teste do etilômetro realizado com o condutor apresentou resultado negativo para a presença de álcool.

Após a colisão, os dois veículos ficaram fora da pista. Dessa forma, não houve necessidade de interdição da rodovia.

Além da PRF e do SAMU, equipes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros também participaram do atendimento à ocorrência.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda estão sendo apuradas.

⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*