Comerciante de Alegrete está entre os feridos em grave acidente, na BR 290, em Eldorado do Sul

Tay, como é conhecida, disse que está na UPA em Guaíba e um outro veículo está sendo enviado de Santana de Livramento para buscá-los. ‘Estava em um ônibus de excursão com mais comerciantes, o nosso destino era São Paulo. O susto foi muito grande, mas felizmente estamos todos vivos’- relatou.

Ao total, oito pessoas ficaram feridas na colisão, na manhã desta terça-feira(10), em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana.

A comerciante disse que o caminhão colidiu no ônibus durante a ultrapassagem. Ela estava acompanhada do namorado de Rosário do Sul e os demais passageiros são de Santana do Livramento e Riveira, declarou.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi registrada por volta das 5h no km 127 da rodovia. O trecho ficou totalmente interditado até as 6h30min para trabalho de limpeza da pista.

O ônibus levava comerciantes que saíram de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, para São Paulo quando colidiu frontalmente com o caminhão. O motorista do coletivo ainda tentou desviar, tirando o veículo da pista.

Entre os feridos estão os dois condutores e seis passageiros do ônibus. As vítimas foram socorridas conscientes e não correm risco de morte.

Quatro ambulâncias e três caminhões de bombeiros estiveram no local, que fica próximo ao Aeroclube. A ocorrência chegou a causar lentidão no trânsito da região.

Com informações e imagens GZH