Com a morte de Manoelito Savaris, llva Goulart é a nova presidente do MTG

Ilva Maria Borba Goulart assume a presidência do MTG após o falecimento do presidente Manoelito Savaris, ocorrido no último sábado.

No dia 17, o Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul (MTG) foi abalado pelo falecimento de seu presidente, Manoelito Carlos Savaris, aos 67 anos, vítima de câncer. Pela primeira vez em sua história, a instituição perde um presidente durante o exercício de seu mandato. Em virtude disso, assume como presidente em exercício a alegretense e tradicionalista Ilva Maria Borba Goulart.

Ilva Goulart, que ocupava o cargo de Vice-presidente de Administração e Finanças do MTG, passa a assumir o lugar de presidente conforme estabelecido no Regulamento da Instituição. Sua ascensão ao posto é marcante tanto para o MTG quanto para a cidade e região do Alegrete, pois ela se torna a segunda mulher a presidir o movimento e a primeira representante da 4ª RT a ocupar essa posição.

A notícia do falecimento de Manoelito Savaris deixou Ilva bastante abalada, que se deslocou ainda na madrugada de sábado para Caxias do Sul, em razão das últimas homenagens. Ela e o tradicionalista eram amigos há décadas e compartilhavam uma amizade muito forte. Ilva, que é funcionária pública e formada em história pela URCAMP Campus Alegrete, possui uma trajetória dedicada ao tradicionalismo gaúcho.

Ao longo de treze gestões, ela foi Coordenadora da 4ª Região Tradicionalista e também atuou como Conselheira do MTG. Sua dedicação e contribuição foram reconhecidas com diversas homenagens, como a “Medalha Mérito Tradicionalista Barbosa Lessa” em 2016, o “Troféu Germinar 2016” e o “Diploma Mulher Cidadã” na área de promoção e participação política da mulher, concedido pela Câmara Municipal de Alegrete em 2019.

Ilva Goulart é coautora do livro “Indumentária Gaúcha” e uma palestrante experiente em temas relacionados ao movimento tradicionalista. Além disso, ela desempenhou importantes papéis no cenário cultural, como Diretora Municipal de Cultura, Avaliadora do ENART e concursos estaduais de prendas e peões, Patroa e Fundadora do Grupo Nativista Ibirapuitã, e Posteira Cultural do CTG Aconchego dos Caranchos e da 4ª Região Tradicionalista.

Com a posse de Ilva Maria Borba Goulart como presidente do MTG, a Instituição ganha uma liderança feminina e a região do Alegrete se orgulha de ter sua representante à frente de uma das mais importantes Instituições do Rio Grande do Sul. Esse acontecimento histórico fortalece a presença e a contribuição das mulheres no tradicionalismo gaúcho, destacando sua importância na preservação e valorização da cultura do estado.

Devido ao momento de luto, o PAT fica à disposição da tradicionalista, respeitando esse período para outras abordagens sobre esse novo desafio.