Com acesso garantido, Blackout e Roma decidem o título da Série C

Neste sábado (23), ocorrem as finais do Citadino de futsal 2023. Após cinco meses e meio de competição, chegou a hora de conhecermos os campeões desta edição.

Na Série C, Blackout e Roma decidem quem será o campeão inédito da categoria. As duas participaram pela primeira vez do campeonato e logo no primeiro ano já chegaram a grande final.

A equipe da Blackout fez a melhor campanha geral do Citadino. O time comandado pelo técnico, Alexandre Bohrer, jogou seis jogos e venceu todos disputados. Com 36 gols marcados e 22 gols sofridos, o time classificou sem sustos na primeira fase.

Já a equipe do Roma fez uma campanha mais regular. A equipe classificou na segunda posição geral da terceirona e promete fazer um grande jogo na finalissíma. A equipe jogou seis jogos, com quatro vitórias e duas derrotas, marcou 28 gols e sofreu 19.

As duas equipes entrarão em quadra a partir das 20h de sábado, e prometem realizar um grande confronto. Logo após a final da Série A, serão entregue as premiações aos destaques do Citadino.

Fotos: reprodução