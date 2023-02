Mulher é espancada pelo companheiro

Share on Email

O relato dos policais militares descreveram que foram acionados na região Central da cidade, onde fizeram contato com a vítima.

No endereço, a mulher informou que teve um desentendimento com seu companheiro, um homem de 25 anos. Na sequência, o acusado desferiu um tapa no rosto, apertou o pescoço, torceu o braço e a empurrou violentamente.

A vítima relatou, também, que não foi a primeira vez que o fato aconteceu e que ambos estão se relacionando há três meses.

Devido ao relato e as lesões, a mulher foi encaminhada até a Delegacia de Polícia para efetuar o registro da ocorrência.