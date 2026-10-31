Com jazigos que remontam a 1817, Cemitério do Durasnal recebe atenção especial antes do Dia de Finados

Com a proximidade do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, uma iniciativa de cuidado com a memória e o patrimônio histórico mobilizou pessoas em torno da limpeza do Cemitério do Durasnal, localizado no interior de Alegrete. Pelo segundo ano consecutivo, o vereador Pedro Ataídes Soares Alves, conhecido como Pedro Paraíso, esteve à frente da ação, reunindo apoiadores e voluntários para recuperar o espaço e deixá-lo em condições para receber os familiares que tradicionalmente visitam o local nesta data.

A iniciativa surgiu a partir de demandas recebidas pelo vereador, que, ao conhecer de perto a situação do cemitério, percebeu não apenas a necessidade de manutenção, mas também a importância histórica e afetiva daquele espaço. O local abriga jazigos com registros que remontam a 1817, guardando a memória de gerações de famílias que fizeram parte da história da região.

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Durante a visita, Pedro Paraíso também citou a realidade que torna o trabalho ainda mais significativo: muitos dos túmulos pertencem a famílias cujos descendentes já não residem em Alegrete. Em alguns casos, são famílias antigas, cujos parentes se mudaram ao longo dos séculos ou perderam o contato com o local. Por outro lado, ainda existem familiares que mantêm o vínculo com o cemitério e seguem visitando os túmulos de seus entes queridos.

No ano passado, a mobilização conseguiu realizar a limpeza de aproximadamente 70% da área. Neste ano, com a colaboração de apoiadores e de outras pessoas que se somaram ao trabalho, além do auxílio do Exército Brasileiro, foi possível alcançar um resultado ainda mais amplo: toda a área do Cemitério do Durasnal recebeu os serviços de limpeza.

A vegetação estava muito alta e já representava uma preocupação para a conservação dos túmulos. Em alguns pontos, o crescimento das plantas era tão expressivo que se aproximava das estruturas funerárias, gerando preocupação quanto à possibilidade de danos e comprometendo a preservação dos jazigos.

Mais do que uma ação de limpeza, o trabalho representa um gesto de respeito à história, à memória das famílias e àqueles que estão sepultados no local. A conservação de cemitérios históricos também é uma forma de preservar referências importantes da formação das comunidades, especialmente quando se trata de espaços que reúnem registros de diferentes gerações.

Com toda a área limpa, o Cemitério do Durasnal estará em melhores condições para receber, na segunda-feira, 2 de novembro, os familiares que forem prestar suas homenagens durante o Dia de Finados.