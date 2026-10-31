Caminhonete quase atinge calçada e motorista acaba preso por embriaguez

Uma ação de patrulhamento preventivo da Guarda Municipal resultou na prisão de um motorista por embriaguez ao volante na madrugada deste sábado (31), por volta das 2h27min.

Durante o patrulhamento pela rua Mariz e Barros, os agentes visualizaram uma caminhonete realizando manobras em zigue-zague, chegando a quase atingir a calçada. Diante da situação, a equipe realizou a abordagem na rua Eurípedes Brasil Milano.

Durante a fiscalização, os guardas constataram que o condutor apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, entre eles odor etílico, olhos avermelhados e sonolência.

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Diante dos indícios, foi dada voz de prisão ao motorista pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Após a abordagem, o condutor foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, posteriormente, apresentado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A caminhonete foi entregue a uma pessoa devidamente habilitada, não havendo necessidade de remoção do veículo ao depósito.