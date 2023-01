Com menor área cultivada, arroz está em fase reprodutiva em Alegrete

Share on Email

Um dos pilares da enconomia de Alegrete, o arroz, já tem boa parte da área cultivada em fase reprodutiva, .

A área prevista de arroz para Alegrete, este ano, é de pouco mais de 50 mil hectares. A área do Município, conforme o técnico do IRGA, Nilton de Oliveira, vem diminuindo porque a soja avança e porque o custo de produção por hectare de arroz é de cerca de 15 mil reais.

Metade do arroz que foi semeado, aqui no município, está no estágio reprodutivo e passa pela segunda fase de aplicação de uréia e controle de pragas e doenças.

A chuva desta semana, conforme o técnico, ajudou arroios que já estavam secando. Ela foi irregular entre 20 e 60 mm, em diferentes áreas do interior de Alegrete. As barragens, conforme o IRGA já estão com nível baixo, mas uma notícia boa é de previsão de que o mês de janeiro terá chuvas acima da média.