Com pouco mais de 13 mm nas últimas 48 horas, semana inicia com previsão de tempo firme e calor

A previsão da Climatempo indica temporais ao longo do dia e acumulados elevados no Estado. A chuva deve predominar de forma volumosa no Norte, Sul, Litoral Norte e em áreas que fazem fronteira com o Uruguai.

Além do granizo, a previsão alerta para as rajadas de vento, que podem chegar a mais de 70 km/h no RS. Tudo isso por conta do calor, de um corredor de umidade e mais a formação de uma frente fria, conforme a Climatempo.

Depois de um final semana em que a previsão de chuva não se confirmou no município a semana inicia apontando para tempo firme. Dos 40 mm estimados para o último final de semana na cidade, choveu nas últimas 48 horas, apenas 13,8 segundo dados colhidos pela estação da CPRM.

Em Alegrete, a segunda-feira (14), será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Já terça-feira (15), o feriado de Proclamação da República será de tempo firme. A mínima prevista é de 13ºC chegando aos 30ºC durante o dia.

A tendência é de que o tempo fique firme até sábado (19), por conta de massas de ar seco. Aliás, segundo a Climatempo, calor deverá aumentar no final desta semana, com o sábado registrando as maiores máximas na Fronteira Oeste.

Com a semana marcada pela elevação da temperatura. Não há previsão de chuva pelo mínimo até a próxima sexta-feira (18). As temperaturas variam entre 13 e 34ºC.