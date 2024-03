Pórtico turístico foi anunciado, mas ainda não saiu do papel

No mês de setembro de 2023, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Planejamento, informou que os trâmites burocráticos para a abertura do edital de licitação do projeto arquitetônico do Pórtico Turístico de Alegrete estavam bem encaminhados. Mas, desse anúncio até agora, ja se passou meio ano.

Decorridos todos esses meses, nenhuma nova informação foi repassada à imprensa. A reportagem do PAT tentou contato com o vice-prefeito e secretário de Planejamento, Jesse Trindade e não obteve retorno sobre o andamento do projeto, se há entraves ou qual a dificuldade para o pórtico sair do papel.

O projeto do Pórtico Turístico de Alegrete tem como principal característica a incorporação de elementos que fazem referência ao Canto Alegretense, contribo assim para a preservação e promoção da cultura local. Além disso, o projeto inclui um cuidadoso ajardinamento, que contará com uma floreira de piso, a ser construída com pedras mouras e adornada com flores de tuna.

Essa iniciativa tem o propósito de promover um grande passo para fortalecer o potencial turístico de Alegrete, tornando a cidade ainda mais atrativa para visitantes e moradores locais.