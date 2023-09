Comandante da Guarnição cancela desfile, meia maratona e todos os esforços são para ajudar famílias atingidas pela enchente

Share on Email

Também foi suspensa a Maratona da Independência, que seria realizada neste sábado.

O Coronel Lopes da Cruz comandante da Guarnição Militar diz que, agora, a tropa está focada no apoio a Defesa Civil. – A missão agora é evitar que o caos se instale, salvar o material da população e, principalmente salvar vidas. O resto fica em segundo plano, atesta. Informou que no dia 7 retiraram 20 famílias sem água e sem desespero, pararam as 3h30min da madrugada.

O acumulado de chuva em Alegrete ultrapassa os 190mm. E neste sábado ainda tem previsão de chuva aqui para o Município.