“As pessoas precisam sair de forma preventiva” alertam Defesa Civil e Exército Brasileiro

A Defesa Civil em conjunto com o Exército Brasileiro está adotando ações preventivas para diminuir a angústia daqueles que têm as casas invadidas pela força da água.

Desde a última quinta-feira (7), quando uma forte chuva atingiu o município e por volta das 20h30min, passava de 70mm e o nível do rio Ibirapuitã entrou em inundação, uma força tarefa retirou muitos móveis de moradores dos bairros Macedo e Santo Antônio, um dos mais atingidos até o momento.

Na manhã desta sexta, a média era de 3cm por hora, já no início da tarde às 15h15min, o nível era de 10.64cm, acima do nível, o que diminuiu a média para 2cm por hora. Diante da previsão de chuva para os próximos dias está sendo feita ações preventivas para minimizar os problemas dos moradores de zonas próximas ao rio.

Ainda pela manhã, o vice-prefeito Jesse Trindade acompanhado de secretários municipais e vereadores estiveram nas áreas atingidas, além de visitarem os dois abrigos ativos do município. Numa primeira avaliação, o diretor da Defesa Civil Renato Grande, destacou o trabalho conjunto, que tem retirado dezenas de pessoas de residências, antes mesmo das águas atingirem as casas.

Já o comandante da Guarnição Militar de Alegrete Coronel Lopes da Cruz, ressalta que as forças militares de Alegrete estão engajadas no trabalho e alerta para as pessoas desde já, no mínimo risco de terem suas casa invadidas, saírem do local de forma antecipada.

Alegrete já contabiliza 80 pessoas desalojadas e 15 desabrigadas

“Esse estímulo, se deve ao fato de que o rio vai subir e fica mais difícil e perigoso retirar as pessoas já dentro da água. Não queremos que o caos se instale, vamos agir de forma preventiva. É hora de esquecer o conforto, esperando que a enchente avance e atinja mais pessoas, que resistem em não sair dos locais que certamente serão afetados”, destacou o militar.

A Defesa Civil alerta que as pessoas comuniquem durante o dia a saída de locais alagadiços, afim de evitar uma possível saída imediata à noite, o que dificulta o trabalho das equipes e põe em riscos, tantos moradores como voluntários. O telefone para emergência da cheia do rio Ibirapuitã é o 55 3961 1707 ou 991589544.

Segundo o site Climatempo até domingo (10), a precipitação é de 10mm, no entanto entre terça e quinta-feira da semana que vem está marcando cerca de 106 mm para o município.