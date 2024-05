Começa faltar alimentos em Alegrete

Sem condições de sair das lavouras com os produtos e também de acessar as estradas até a CEASA em Porto Alegre, os mercados de Alegrete já sentem a falta de produtos hortifrutigranjeiros. Outro setor que será afetado é o de carne. O gerente da loja Peruzzo da rua Venâncio Aires informa que um caminhão que chegou na última sexta-feira (3) já veio com metade dos produtos de hortifruti.

O mesmo confirma o gerente da loja da Rede Vivo na Rua Joaquim Nabuco, Luis dos Santos Monteiro: ‘Um caminhão previsto para chegar nesta segunda-feira, não veio. É uma situação preocupante, mas não temos o que fazer’, diz o gerente, a não ser orar para que o tempo se estabilize e as estradas possam ser refeitas no RS.

Com cidades isoladas e bloqueios em diversas rodovias, os transportadores enfrentam desafios para garantir a entrega de mercadorias.

O RS tem 385 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado ao temporal, com 1,178 milhão pessoas afetadas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 85 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o estado. O boletim divulgado no início da noite desta segunda-feira (6) ainda aponta que há outros 4 óbitos sendo investigados. O estado registra 134 desaparecidos e 339 feridos.

As enchentes no Rio Grande do Sul são decorrentes das fortes chuvas que começaram a atingir o estado no dia 29 de abril. Ainda há previsão de que temporais irão ocorrer até o fim desta semana.