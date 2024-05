Vara do Trabalho de Alegrete recebe Selo de Excelência da Corregedoria do Tribunal

A Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) entregou o Selo de Excelência a Varas do Trabalho de Alegrete que atingiu os resultados propostos pela premiação.

Para conquistar o Selo de Excelência, a Vara do Trabalho de Alegrete deveria atingir um índice de produtividade calculado a partir de desafios como: redução do acervo de processos nas fases de conhecimento e execução, solução dos processos mais antigos, redução da taxa de congestionamento, redução dos tempo médios de tramitação de processos em conhecimento e execução, além da diminuição da quantidade de processos no arquivo provisório.

O Selo de Excelência foi instituído pela Portaria Conjunta nº 6.235/2022 para valorizar o trabalho das equipes das unidades judiciárias de primeiro grau. Seu objetivo é incentivar a adoção e a divulgação de iniciativas que apresentem bons resultados, buscando o aprimoramento constante dos serviços da Justiça do Trabalho gaúcha.

Atualmente, a Vara do Trabalho de Alegrete é dirigida pela Juíza do Trabalho Titular Dra. Fabiana Gallon, auxiliada pelo Diretor de Secretaria Márcio Rodrigues Roos, que coordena os trabalhos de oito servidores. Além da vice-corregedora, desembargadora Dra. Maria Madalena Telesca.

Em Alegrete, aproximadamente 200 processos estão ajuizados até o momento. Já os valores revertidos em multas contabilizam cerca de R$ 300 mil.

Fotos: Vara do Trabalho de Alegrete