Gravidez na adolescência é um problema de saúde pública

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A adolescência, uma fase repleta de descobertas e transformações, é também um período em que muitos jovens iniciam a vida sexual, frequentemente sem acesso a métodos de contracepção. Diante desse cenário, a incidência da gravidez na adolescência se torna um problema de saúde pública, trazendo uma série de consequências físicas, emocionais e sociais, tanto para as adolescentes grávidas quanto para os bebês que estão por vir. Em Alegrete, o Conselho Tutelar desempenha um papel fundamental no acompanhamento e suporte dessas jovens mães em meio aos desafios que enfrentam.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência compreende a faixa etária entre 10 e 19 anos, um período marcado por mudanças biológicas, psicológicas e sociais. Nesse contexto, a experimentação sexual é comum, porém, muitos jovens desconhecem métodos contraceptivos ou não os adotam de forma adequada, o que aumenta a vulnerabilidade para gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis.

A gravidez na adolescência acarreta uma série de desafios, tanto para as adolescentes grávidas quanto para os bebês que estão por vir. Problemas de saúde física e mental, dificuldades na retomada dos estudos e inserção no mercado de trabalho, além da sobrecarga de responsabilidade na criação da criança, são apenas alguns dos impactos enfrentados por essas jovens mães. Frequentemente, a responsabilidade paterna é negligenciada, deixando os adolescentes e suas famílias à frente das decisões e cuidados.

Em Alegrete, o Conselho Tutelar assumiu um papel ativo na proteção e acompanhamento das crianças menores grávidas, especialmente durante pandemia, quando foi identificado um aumento na incidência de gravidez na adolescência. De acordo com o Colegiado do Conselho Tutelar de Alegrete, atualmente, duas adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos, estão atualmente sendo assistidas. Elas recebem acompanhamento pré-natal e demais cuidados.

Já a adolescente de 17 anos, eles acrescentam que reside com o companheiro, o pai da criança, ressaltando a importância do apoio a esses jovens casais durante essa fase de suas vidas. O Conselho Tutelar também destaca a relevância do pré-natal em casos de gravidez na adolescência, uma vez que essa faixa etária apresenta maior propensão a complicações maternas, fetais e neonatais.

O Conselho Tutelar de Alegrete é composto por cinco conselheiros que trabalham incansavelmente para garantir o bem-estar e a proteção menores dos grávidos, mesmo durante os períodos de férias, quando suplentes assumem a responsabilidade de garantir a continuidade desse trabalho essencial.