Trabalhar cinco dias por semana e ter direito a dois dias de descanso remunerado deverá ser a nova realidade dos trabalhadores abrangidos pelas mudanças na jornada de trabalho no Brasil. A medida prevê o fim da escala 6×1 e a adoção do modelo 5×2, com redução gradual da carga horária semanal, sem diminuição dos salários.

Em Alegrete, o Sindicato dos Comerciários acompanha as discussões sobre a implementação das novas regras. A presidente da entidade, Elaine Muller, informa que estão sendo realizadas reuniões com organizações representativas dos trabalhadores para alinhar as orientações e esclarecer como deverá funcionar a nova escala.

Segundo Elaine, a escala 5×2 deverá entrar em vigor a partir do próximo dia 16 de dezembro. Com a mudança, cada trabalhador terá direito a dois dias de descanso por semana, conforme as regras estabelecidas pela legislação.

A redução da jornada será gradual. De acordo com as informações apresentadas pela sindicalista, entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027, a carga horária será de 42 horas semanais. Considerando cinco dias de trabalho, a jornada diária corresponderá a 8 horas e 24 minutos, respeitados os intervalos previstos na legislação trabalhista.

A previsão é de que, a partir de 2028, a jornada seja reduzida para 40 horas semanais.

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Outro ponto que ainda precisa ser definido é a distribuição dos dias de folga. Conforme Elaine Muller, não há uma definição sobre a obrigatoriedade de que os dois dias de descanso sejam consecutivos. O que está estabelecido, segundo ela, é o direito a duas folgas semanais.

O Sindicato dos Comerciários de Alegrete representa trabalhadores de diferentes segmentos, entre eles comércio, farmácias, financeiras, funerárias e mercados. Somadas, essas categorias abrangem mais de 2.500 trabalhadores no município.

A entidade acompanha as discussões e busca orientar os profissionais e os setores envolvidos sobre as mudanças previstas na organização da jornada de trabalho.