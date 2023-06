Comércio se preparou para o Dia dos Namorados

Compras discretas e românticas antecedem o Dia dos Namorados.

No último domingo, véspera do Dia dos Namorados, diversas lojas abriram suas portas em preparação para a data especial. Apesar de relatos de que o movimento não tenha sido tão expressivo, muitas pessoas aproveitaram a ocasião para encontrar o presente perfeito para seus amados. Alguns casais até saíram juntos em busca da escolha ideal, visitando lojas de confecções, calçados e acessórios de moda.

A expectativa é de que as vendas cresçam significativamente nesta segunda-feira, dia 12, quando os casais trocam os presentes. Vestuário, calçados, acessórios de moda, perfumes, cosméticos, joias, flores e chocolates estão entre as opções mais procuradas. Embora o movimento nas lojas físicas tenha sido discreto, é importante ressaltar que o comércio online tem ganhado espaço nos últimos anos. No entanto, os presentes de última hora ainda fazem com que muitas pessoas recorram aos estabelecimentos comerciais físicos.

“A pessoa compra e já tem o presente ali na hora, saindo da loja com o pacote em mãos para entregar”, afirma um lojista. Essas compras são frequentemente impulsivas e não planejadas, o que contribui para a movimentação nas lojas. É interessante observar que casais de todas as idades estão participando da tradição de trocar presentes neste Dia dos Namorados.

Esta é uma ocasião em que os casais celebram os relacionamentos amorosos cultivados ao longo de meses, anos e até décadas. Assim como em outras épocas festivas, essa data costuma impulsionar as vendas no varejo, e isso pode ser notado também nos restaurantes e floriculturas. A maioria dos restaurantes, em Alegrete, já está com suas reservas lotadas, demonstrando o romantismo presente nessa celebração.