Famílias voltam a questionar a necessidade de plantão pediátrico

Estamos quase no inverno e com ele vêm as baixas temperaturas que potencializam as infecções respiratórias nesta época. As crianças e idosos são os mais suscetíveis aos vírus e as doenças advindas deles. Uma solicitação recorrente de mães com crianças é da necessidade de plantão pediátrico municipal. Elas alegam que depois que as ESFs fecham por volta das 17h, só resta a UPA que, geralmente, está superlotada.

O coordenador da atenção básica, da Rede Pública de Saúde, João Francisco Filho, informa que memso nas ESFs, os que são pediatras atendem como clínico geral, porque é esta a proposta das estratégias da família da rede Pública em Alegrete. Informa que nos casos mais graves de urgência os que atendem nas ESFs encaminham, se realmente for necessário para uma avalição com a Dra Marilene Campagnolo.

Alguns cuidados são recomendaos para evitar que os pequenos se refriem ou sejam acometidos por infecções mais severas. Cuidar sempre para mantê-los agasalhados. Assim que começar a cair a tarde é prudente que estejam em ambientes fechados para evitar o frio da noite. Manter uma boa alimentação, os que não não mais amamentados com leite materno, também, oferecer água e introduzir frutas variadas na alimentação. E até mesmo os maiores se deve ter todos esses cuidados, porque daqui para frente teremos muitos dias frios com a iminência da chegada do inverno.