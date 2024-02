Comissão da Geração da Chama Crioula para todo o Estado já iniciou atividades em Alegrete

A comissão executiva, que vai trabalhar com outras centenas de pessoas, foi apresentada em um ato na Prefeitura no dia 22, com a presença de autoridades municipais, do Movimento Tradicionalista Gaúcho, da 4ª Região Tradicionalista e dos CTGs.

Caroline Freitas Figueiredo, Secretária de Desenvolvimento Econômico, é a presidente da comissão que vai trabalhar junto com a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, os CTGs e outros segmentos da cidade para realizar este que será o maior evento do Município. Junto a ela, integram a Comissão: o vice-presidente de Cavalgadas do MTG, Ildo Wagner; Adalberto Oliveira, coordenador de cavalgadas aqui da região; Jaime Vieira, coordenador da 4ª Região Tradicionalista; e Marta Louzada, do Sindicato Rural de Alegrete.

Ildo Wagner- vice-presidente de cavalgadas do MTG

Ildo Wagner pontuou, com muita propriedade, a grandeza que será o evento, que vai reunir todas as 30 Regiões Tradicionalistas do RS, e afirmou que será a maior geração de chama crioula de todos os tempos. Para isso, o Município deve estar preparado em todos os detalhes, pois cavaleiros de todos os cantos do RS vão “invadir”, de uma forma positiva, o maior município do RS.

“Teremos bastante trabalho, mas tenho certeza de que vamos contar com muitas pessoas para fazermos a geração da chama daqui, depois de 24 anos colocando Alegrete para o mundo”, atestou. Lembra do desejo e sonho da alegretense Ilva Borba Goulat, atual presidente do MTG, que sempre quis que a geração da chama voltasse a ser da Terceira Capital Farroupilha.