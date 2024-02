Instituto Botucatu, de Alegrete, diz que plantar árvores é fundamental para diminuir efeitos do clima

Share on Email

O Instituto Botucatu de Alegrete realizou, neste dia 21, na Câmara de Alegrete, um evento com foco na urgente necessidade de arborização urbana e rural, visto a importância das árvores à natureza, à saúde humana e animal.

Durante a manhã, foram apresentadas três palestras: “A realidade da arborização em nosso município”, a cargo do Vice-Presidente do Instituto Botucatu, Engenheiro Agrônomo e Professor Júlio Cesar Rech Anhaia; “A importância da arborização urbana na mitigação dos efeitos da crise climática”, apresentada pela Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana – SBAU, Secretária Executiva da Unipampa-Bagé, Bióloga Ketleen Grala (participação remota).

A presidente do Instituto Botucatu, Valéria Apratto Dornelles, disse que é a primeira atividade da nova diretoria. Aqui em Alegrete diz que pretendem sensibilizar a sociedade para que cuidem das árvores que já existem e plantem mais, sobretudo, cuidem das novas plantas.

– É preciso que todos entendam que isso vai ajudar a mitigar os problemas climáticos cada vez mais frequentes no planeta, no país e aqui em nosso município, alertou a presindente do Botucatu.