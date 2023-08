Medicamentos terão novos rótulos a partir de agosto

A Agência Nacional de Vigilância e Sanitária(Anvisa) aprovou na noite da última quinta-feira(3), mudanças na rotulagem dos medicamentos. De acordo com a Agência, as alterações visam deixar mais evidentes as informações e as funcionalidades de cada remédio.

Os remédios isentos de prescrição médica, da classe terapêutica e a indicação ficarão dispostas na parte da frente da embalagem para facilitar a visualização pelo consumidor. O objetivo é deixa o mais claro possível a função do medicamento e para que serve por exemplo: dor de cabeça, febre ou gripe.

A redação do PAT consultou uma Farmacêutica responsável por uma grande rede de Alegrete. Ela relatou que já havia sido sinalizado essa mudança há algum tempo, e essa implementação facilitará nosso trabalho em relação a um melhor atendimento ao paciente, relatou a profissional.