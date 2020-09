Comissão entrega plano de contingência pedindo reabertura dos bares e pubs de Alegrete

Compartilhe









133 Shares

No final da manhã desta sexta-feira (25), o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, recebeu um plano de contingência entregue por representantes dos comerciantes e proprietários de pubs.

Bonequinha Lalá: conheça a youtuber alegretense de apenas 6 anos

Eles pediram ao prefeito e ao Comitê Covid-19, a abertura dos bares e pubs da cidade, se comprometendo com os órgãos de fiscalização que vão realizar todas as medidas de segurança para a reabertura dos bares.

O documento entregue tem por objetivo a abertura gradual dos bares e vendas de bebidas do varejo na cidade de Alegrete, emitido pela Comissão Independente de proprietários de bares e venda de bebidas no varejo.

A finalidade segundo eles é demonstrar que o plano de contingência é o comprometimento dos comerciantes e estabelecimentos com regras a serem seguidas no período de pandemia da Covid-19.

Empreendedores corajosos investem, mesmo durante a pandemia

Entre um dos pontos que a comissão ressalta é de que todo estabelecimento comercial deverá ter o produto de higienização álcool em gel, disponível e ao alcance do cliente. Além de cartazes informativos alertando para o uso obrigatório de máscaras; distanciamento; Use álcool em gel; lave as mãos com água corrente e sabão; número de lotação permitida ao ambiente através do certificado PPCI (Emitido pelo corpo de bombeiros) ou emitido via intenet para estabelecimentos com área menor que 200m² (duzentos metros quadrados) com baixo risco.

No entanto, cada estabelecimento deverá ter a documentação para fins de fiscalização sanitária e fiscal, Alvará sanitário, atualizado no ano vigente (setor sanitário e fiscalização); Plano PPCI (corpo de bombeiros); CNPJ (Cadastro nacional de pessoa jurídica); distanciamento de mesas, estabelecido a distancia de 2 metros, entre uma e outra. Outro item apontado é a ressalva para evitar aglomerações, manter o comércio limpo e arejado; controlar o fluxo de entrada de clientes e comunicar as autoridades qualquer caso de descumprimento de normas de segurança.

Roberto, o uruguaio que adotou Alegrete como sua terra, morreu hoje de infarto

Os bares com mesas de sinuca devem permanecer ao redor da mesa somente a dupla que estiver jogando a partida, os demais clientes deverão permanecer sentados e com distanciamento.

Dos bares e pubs com musica ao vivo, o plano estipula que fica determinado que serão obedecidas as normas da ABNT (Associação brasileira de normas técnicas), NBR 10152 que regulamenta níveis de ruídos para conforto acústico compatível com o ambiente. É vedado o ato de dançar, evitando o contato físico e distanciamento.

O horário de funcionamento cita que a abertura será à partir das 8h até às 23h, com tolerância de 30 minutos para o fechamento, dos dias da semana de segunda-feira à domingo.

Estiveram na reunião com o prefeito, o microempresário Pedro Luis Dorneles e o presidente do Centro Empresarial de Alegrete Francisco César do Prado Pedroso.

Em contato com o prefeito, ele apenas comentou que o documento está sendo avaliado e posteriormente vai se manifestar sobre o plano de contingência entregue pela comissão.

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução