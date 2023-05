Comissão que analisa processo contra Fábio Perez vai ouvir testemunhas

A comissão constituída para dar continuidade ao processo de denúncais contra o vereador Fábio Perez continua o trabalho, conforme o presidente, vereador Cléo Trindade. Ele informa que mesmo depois de receberem a defesa do vereador, já analisaram os documentos, passaram ao Jurídico e decidiram que o processo segue. Informa que neste dia 23, acontece uma reunião, com a mesa diretora da Casa para ouvir as testemunhas de defesa e acusação neste processo.

No último dia 27 de abril, foram aprovadas as denúncias para prosseguir o processo, quando a Mesa Diretora de posse da análise prévia da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, bem como das provas anexadas ao referido documento, em vista dos indícios encontrados e noticiados à Comissão por meio do ofício nº 170/2022 da Presidência, formalizou denúncia ao Vereador Fábio Perez, para que fossem analisados os fatos, consoante o Decreto Lei 201/67 e que culminou pela decisão em Plenário de apurar as irregularidades apontadas.

A comissão é integrada pelos vereadores Cléo Trindade (presidente), Jaime Duarte ( relator) e Itamar Rodriguez ( vice – presidente). Suplentes: João Monteiro, João Leivas e Eder Fioravante que tem, agora, 90 dias desde que a comissão foi instaurada para concluir este processo.

Os fatos que geraram a denúncia do vereador Fábio Perez, por improbidade, serão analisados, também com a oitiva das testemunhas, se foram pagas contas particulares do vereador e seus familiares por assessores e se existiu, por parte do vereador, condutas homofóbicas, conforme denúncia 002/2023.