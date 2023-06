Comitiva de Alegrete conhece em Santa Maria o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública

Autoridades de Alegrete visitaram o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública em Santa Maria.

Na última sexta-feira(2), autoridades do Município de Alegrete realizaram uma visita às dependências do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP). A reunião contou com a presença do Vice-prefeito Jesse Trindade e o Diretor da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Uiliam Rodolfo Almeida. Além disso, participaram do encontro as Delegadas Daniela Borba e Fernanda Mendonça, da Polícia Civil, o Sargento Robson, do Corpo de Bombeiros, e Rogério Leal, Diretor da Guarda Municipal de Alegrete, juntamente com servidores do CIOSP e da Prefeitura de Alegrete.

Durante a reunião, os Coordenadores do CIOSP, Tenentes Sandro e Sérgio, tiveram a oportunidade de apresentar aos visitantes os indicadores do sistema desde a sua implantação. O CIOSP é uma ferramenta de combate à criminalidade que resulta de um trabalho integrado entre as forças de segurança. Através do centro, é possível monitorar e coordenar ações conjuntas para garantir a segurança e a tranquilidade da população.

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania de Alegrete demonstrou seu comprometimento com a segurança do município ao assinar um contrato com uma empresa responsável pela elaboração do projeto de cercamento eletrônico. Essa medida busca fortalecer ainda mais as ações de prevenção e combate ao crime, proporcionando um ambiente mais seguro para os cidadãos.

A visita ao CIOSP em Santa Maria proporcionou um momento de troca de experiências entre as autoridades de Alegrete e os responsáveis pela operação do centro. Essa aproximação é fundamental para fortalecer a parceria entre as cidades e criar um ambiente propício para o compartilhamento de informações e boas práticas na área da segurança pública.

As autoridades presentes na visita destacaram a importância do trabalho conjunto entre as instituições e ressaltaram a relevância do CIOSP como uma ferramenta eficaz para aprimorar a segurança nos municípios. A integração das forças de segurança, aliada a investimentos em tecnologia e infraestrutura, contribui para o fortalecimento da segurança pública e para a proteção dos cidadãos.

Com essa visita ao CIOSP em Santa Maria e o compromisso firmado com o projeto de cercamento eletrônico, o Município de Alegrete reafirma seu empenho em buscar soluções inovadoras e eficientes para garantir a segurança da comunidade. A iniciativa demonstra a preocupação das autoridades locais em proporcionar um ambiente seguro e tranquilo para todos os seus cidadãos.