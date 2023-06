Mirian Suhre, nova presidente do PP, vai preparar o partido para a próxima eleição

Miriam Ost Suhre é a nova presidente do Partido Progressista (PP) em Alegrete, substituindo Henrique Dorneles Fernandes no comando da sigla. Sua eleição ocorreu durante a convenção partidária realizada na Câmara de Vereadores, onde dirigentes, congressistas e filiados do partido estiveram presentes, incluindo o presidente da Casa, Luciano Belmonte.

A escolha de Miriam como presidente do PP em Alegrete ocorre em um momento importante, já que um dos desafios que ela terá pela frente é preparar o partido para as eleições de 2024. Essa tarefa envolverá a organização das bases e a definição de estratégias para a campanha eleitoral.

O Partido Progressista de Alegrete realizou suas convenções municipais no último final de semana, elegendo as novas executivas e diretórios municipais para o período de 2023 a 2026. Ao todo, 372 filiados compareceram para votar, sendo que a Chapa 1 recebeu 59% dos votos, totalizando 218 votos, enquanto a Chapa 2 obteve 41% dos votos, com 154 votos. Houve também um voto em branco e um voto nulo.

Além da eleição de Miriam Ost Suhre como presidente, Vanda Dorneles reassumiu a presidência da Mulher Progressista, e Cássia Dorneles foi eleita presidente da Juventude do partido. Essas nomeações representam renovação para o PP na cidade.

A convenção ocorreu das 8h30min às 13h30min. A nova diretoria do partido é composta por Miriam Ost Suhre como presidente, Enio Roberto Oliveira Bastos como 1º vice-presidente, Luciano Belmonte Ribeiro como 2º vice-presidente, Sergio Prates como secretário-geral, Vanda Dorneles como secretária, Márcia Iara da Costa Dorneles como tesoureira-geral, Jetter Danzer de Souza como tesoureiro, Glênio Bolsson, Romário Dorneles e Mauro Costa como membros, Roger Severo, Ana Azzolin e Jonas Guerra como suplentes, Enio Bastos como líder do partido, e Cassiana Messa como assessora jurídica.

A nova liderança do Partido Progressista em Alegrete terá como desafio fortalecer a sigla e buscar o apoio necessário para as eleições de 2024. Com uma representação sólida no interior do Rio Grande do Sul, o PP tem o objetivo de se destacar nas disputas políticas locais e contribuir para o desenvolvimento da região.