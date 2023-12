Componentes do Clube dos Aventureiros encerraram o ano em animada confraternização

A programação contou com momentos de diversão, banho de piscina, brincadeiras e um almoço especial para as crianças e suas famílias que participaram do programa. Como lembrança, foram distribuídos copos personalizados.

A professora Patricia Dias expressou sua satisfação com o encerramento do projeto: “Terminamos o ano da melhor forma possível, com muita brincadeira, banho de piscina, picolés e diversão. Em 2024, o projeto voltará com muita força.”

A diretora Ariella Lucas agradeceu aos pais pela confiança no clube, à diretoria pelo acompanhamento e dedicação ao projeto, e, principalmente, às crianças que tornaram os momentos do programa uma fonte de alegria.

Sobre o Programa

O Clube de Aventureiros é um projeto educacional e social executado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Anita Garibaldi. Seu propósito é auxiliar pais, mães ou responsáveis no desenvolvimento físico, mental, espiritual e social de crianças de 6 a 9 anos, proporcionando um ambiente seguro e agradável por meio de atividades socioeducativas.

Localizado na rua Joaquim Prado Lima, 319, o Clube de Aventureiros Pequeninos da Fronteira atende atualmente 17 crianças. Os encontros ocorrem aos sábados à tarde. A iniciativa visa não apenas criar momentos de lazer, mas também contribuir para a formação integral das crianças, promovendo valores que as tornarão melhores membros de suas famílias e alunos em suas escolas.

Fotos: Matheus Cipolat