Comércio abre as portas em domingo quente e chuvoso na contagem regressiva para o Natal

O dia começou sob um calor intenso, desencorajando, inicialmente, a saída dos consumidores em busca de presentes para as festividades.

O auge do calor, que atingiu marcantes 45ºC nas proximidades da Ponte Borges de Medeiros no início da tarde, manteve as ruas do “Baita Chão” inicialmente tranquilas. No entanto, uma pancada de chuva por volta das 16h veio como um alívio, amenizando a temperatura e alterando o cenário das atividades comerciais.

À medida que o clima se tornou mais ameno, carros e pessoas passaram a circular pelas ruas, dando vida ao comércio que, até então, permanecia em compasso mais moderado. Ao visitar algumas lojas, a equipe de reportagem do PAT constatou que, embora houvesse uma expectativa positiva, os comerciantes aguardavam um aumento mais expressivo no movimento.

Em diálogo com alguns casais, notou-se que a chuva repentina foi um fator determinante na decisão de sair em busca de presentes.

Anabeli Trindade, profissional bancária de 32 anos, destacou a importância do horário estendido para facilitar suas compras, antecipando-se à chegada de familiares na próxima semana. Esse benefício foi especialmente relevante para aqueles que normalmente trabalham em horário comercial.

Outra consumidora, a dona de casa Ruti Saldanha, compartilhou sua experiência ao aproveitar a oportunidade para renovar itens essenciais em casa, como toalhas, lençóis e toalha de mesa. Ela mencionou a tradição de pintar a casa neste período, tornando-a mais acolhedora para a chegada de familiares.

O comércio, que abriu suas portas às 14h, estende seu expediente até as 20h, proporcionando aos consumidores uma janela de tempo mais ampla para suas compras. A grande expectativa é que nas próximas semanas o movimento ganhe intensidade, à medida que o Natal se aproxima, tornando este fim de ano crucial para os comerciantes locais que esperam encerrar o ano com sucesso.