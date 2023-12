Onda solidária chega a mais bairros da cidade

As festividades ocorreram na sede da Igreja Assembleia de Deus, localizada no bairro Boa Vista, proporcionando momentos especiais para os pequenos.

A igreja transformou-se em um cenário de encanto, onde as crianças foram recebidas com distribuição de pipoca, algodão doce, nega maluca e refrigerantes. O destaque da noite, é claro, foi a entrega de diversos presentes, proporcionando sorrisos e gratidão entre a criançada.

O Grupo Tradicionalista Reponte de Laçadores, fundado em 8 de janeiro de 2006, desempenha um papel importante na promoção de iniciativas solidárias na comunidade. Atualmente, encontra-se em sede provisória no ginásio, fundo do CTG Aconchego dos Caranchos.

A patronagem do GT, composta por Patrique Farias, Maiane Soares, Neimar Roque, Vera de Juli, Ana Farias, Fátima Nicola, João Nicola, Lucas Soares, Taciele Barcelos, Fátima Maurílio, Mitiele Fernandes e demais membros, coordenou eficientemente o evento, garantindo que cada criança presente recebesse atenção e carinho.

O trabalho incansável da patronagem foi respaldado pelos valiosos patrocínios de empresas parceiras, que sempre se mostraram comprometidas com a causa solidária. A colaboração dessas empresas desempenhou um papel fundamental para o sucesso do evento, permitindo que o GT Reponte de Laçadores continuasse desempenhando um papel ativo na comunidade.

Com a conclusão da segunda edição do Natal Solidário, o Grupo Tradicionalista Reponte de Laçadores reafirma seu compromisso com a responsabilidade social e a promoção do bem-estar na comunidade.