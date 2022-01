Comportamento da Covid em janeiro confirma: o contágio é agressivo

O número de contaminados pela Covid-19, ainda é muito alto em Alegrete.

Desde as aglomerações no final do ano que desencadearam um surto, o Município vem com uma testagem muito alta e representando 53% das pessoas positivadas.

De acordo com o especialista e idealizador dos gráficos, sobre a pandemia em Alegrete e Região o estatístico, Marco Rego, do Natal (25), até ontem(20), 3.474 positivaram para Covid-19. Com o pico de confirmações no dia 7 de janeiro com 402 pessoas em um único dia. Sendo que o ápice até então de monitorados foi no dia 13 de janeiro com 2.065 pessoas que estavam em isolamento domiciliar.

Ao longo dos dois anos de pandemia, Alegrete contabilizou 12.079 pessoas contaminadas com o vírus e, em 20 dias em janeiros deste ano, o número chegou a pouco mais de 1/4 com 3.249 casos ativos.

Destes pacientes, ocorrem dois óbitos sendo um no dia 8 de janeiro, uma senhora de 80 anos com esquema vacinal incompleto, assim como o homem de 51 anos. Ambos, hospitalizados na Santa Casa.

O número expressivo de pacientes que passou pela Unidade de Pronto Atendimento – UPA – 59,46% estavam com o esquema vacinal incompleto, sendo 17,40% não vacinados que corresponde às crianças, pois desta vez, a demanda foi muito maior desta faixa etária(infantil), e 23,20% com o esquema vacinal completo.

Segundo o estatístico isso corrobora para a eficácia e importância da vacina. Pois essa eficácia esta estatisticamente comprovada.

Marco Rego acrescenta que a contaminação ainda está em alta, nos últimos 9 dias, teve uma média de 205,7% de pessoas positivadas por dia. “Estamos testando muito a população e mais da metade ainda é positiva ao vírus. Acredita-se que a partir de agora a tendência seja de gradativamente esses números começarem a decrescer” – destacou.

Neste último boletim, do dia 20, a informação é de 46.647 testes realizados, sendo 31.018 negativos, 15.610 positivos e 19 pessoas aguardando resultados de exames. Em observação com síndrome gripal há 1.525 pessoas.

Já os casos ativos em isolamento domiciliar somam 2.240. Há 9 alegretenses com Covid-19 internados na Santa Casa de Alegrete, 8 no Hospital de Campanha e 01 na UTI. Até o momento, são 301 óbitos em decorrência do vírus.