Comunidade da Vila Nova e Rui Ramos recebe doações do Banco de Alimentos

Desta vez a ação dos voluntários atendeu a comunidade afetada periodicamente pelas inundações dos Bairros Rui Ramos e Vila Nova, no extremo norte do Alegrete.

A entrega contou com o apoio dos voluntários do banco de Alimentos de Alegrete e foi coordenado pelo idealizador do projeto em Alegrete Adão Roberto.

Adão Roberto participou das entregas

As doações entregues são resultados das campanhas realizadas pelo Banco de Alimentos, como: Palestra de Ciclistas, Natal do Bem, Cavalgada do Bem, Sábado Solidário, doações da comunidade e comércio local nos pontos de arrecadações do 12º BEComb, 6º RCB, 2ª Cia Eng Mec, Unipampa, Unimed, Figuera Máquinas, Condomínio Vasco Alves, AABB, Sindicato Rural e Cult Cinema.

Conforme Adão Roberto, essa entrega concluiu o mapeamento de todas áreas carentes da cidade. Conforme o coordenador, o trabalho agora será manter o atendimento para essas famílias e por isso, ele frisa a importância de continuar as doações de alimentos.

Voluntários estiveram na Vila Nova e Rui Ramos

O Banco de Alimento de Alegrete consolida, assim, sua missão no município de combater a fome, levando esperança para as famílias que passam por esta dificuldade com a falta de alimentação nestes momentos de pandemia.

As doações podem ser feitas na Associação dos Arrozeiros, UNIMED, AABB, Lojas Quero Quero, Fighera Máquinas, ERGOMED e Condomínio Vasco Alves.

No próximo dia 5 de fevereiro acontece mais um Sábado Solidário com arrecadações nos supermercados. Mais informações ligue (55) 999566385.