Comunidade do bairro Medianeira tem nova diretoria

O bairro Medianeira está com nova diretoria. A posse realizada no dia (13), apresentou o líder comunitário Clébis Morais como novo presidente.

Clébis Morais terá como vice-presidente Fátima Valentina de Menezes. A nova diretoria assume para um mandato de dois anos.

O presidente da UABA Airton Alende destacou a importância de uma comunidade engajada por melhorias. Saudou os novos diretores e colocou a entidade como parceira nos futuros projetos da comunidade do bairro Medianeira.

Presidente da UABA se fez presente no evento

Também marcou presença na solenidade de posse a presidente da Câmara, vereadora Firmina Soares, juntamente com os vereadores Luciano Belmonte e Anilton Oliveira e suas assessorias.

Posse foi prestigiada por vereadores e líderes comunitários

A presidente da UAMA Débora Bernardes e o líder comunitário Adão Roberto da FRACAB prestigiaram a posse do novo presidente do bairro e se colocaram a disposição da nova diretoria para realizarem melhorias na comunidade.

Lideranças de outros bairros, com José Eurico do bairro Gamino, Rute Dorneles e Vitorino Dorneles(PRTB), Lucimara Rocha, Gilberto Ferreira representou o gabinete deputado Márcio Biolchi.

Vários presidentes de bairros compareceram na posse: Edenilce(Olhos d’Água de Natal) Adriana Ribeiro( Emílio Zuñeda) Marta Mosselin( Nilo Soares Gonçalves), e Tânia Branco (Núcleo Habitacional Oswaldo Aranha).

O presidente Clébis prometeu muito empenho e trabalho em prol da comunidade do bairro. “Unidos seremos fortes. Com ajuda de todos vamos em busca das principais demandas do bairro e com apoio das principais entidades comunitários temos a certeza que vamos colher êxito na caminhada. Muito obrigado a todos”, destacou Morais.

Presidente Clébis Morais

Fotos: reprodução