Comunidade escolar do Lauro Dornelles prestigia em massa o Projeto Matemática em Ação

Na manhã do dia 8 de agosto, os corredores da Escola Estadual de Educação Básica Dr. Lauro Dornelles estavam repletos de entusiasmo e energia à medida que os alunos da Educação em Tempo Integral se preparavam para compartilhar sua criatividade e conhecimento na Mostra de Trabalhos do Projeto “Matemática em Ação”. O evento, que contou com a participação massiva da comunidade escolar, familiares e responsáveis, celebrou não apenas o aprendizado dos estudantes, mas também o engajamento da família na educação.

Os estudantes, com idades variando entre diferentes séries, demonstraram um profundo compromisso com o projeto ao apresentar uma variedade de jogos matemáticos que foram criados por eles mesmos em sala de aula. Os jogos, caracterizados por sua abordagem lúdica e desafiadora, encantaram e impressionaram os presentes, que participaram ativamente, interagindo e resolvendo enigmas numéricos e quebra-cabeças.

A presença marcante dos familiares e responsáveis foi motivo de aplausos e elogios por parte dos pais, que destacaram a importância de tais eventos para o envolvimento da família na jornada educacional de seus filhos. Muitos expressaram sua satisfação com o nível de dedicação dos alunos e elogiaram os jogos por sua capacidade de tornar a matemática divertida e estimulante.

A gestão da escola também recebeu calorosos aplausos por criar um ambiente que promove a colaboração entre escola e família. A iniciativa de envolver os pais nos projetos pedagógicos foi elogiada por sua capacidade de fortalecer os laços entre a escola e a comunidade, promovendo uma educação mais holística e abrangente.

A Supervisão do Tempo Integral enfatizou a importância desses projetos em andamento na Educação em Tempo Integral e ressaltou que o foco futuro será cultivar a parceria entre a escola e as famílias, a fim de aprimorar ainda mais as experiências educacionais dos alunos. Essa colaboração busca garantir que os estudantes não apenas alcancem um domínio sólido da matemática, mas também desenvolvam habilidades sociais e de resolução de problemas que os prepararão para os desafios do mundo real.

O sucesso da Mostra de Trabalhos “Matemática em Ação” na Escola Estadual Dr. Lauro Dornelles é um testemunho inspirador da importância de unir educação, família e comunidade em prol do desenvolvimento educacional e pessoal dos alunos. O evento deixa uma marca duradoura, lembrando a todos que a jornada da aprendizagem é melhor percorrida quando trilhada em conjunto.