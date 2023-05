Conferência aborda legado de povos de matriz africana em Alegrete

Share on Email

A 2º Conferência de Povos Tradicionais de Matriz Africana e Povo do Terreiro, promovida pela Secretaria de Promoção e Assistência Social realizada no Salão Azul, dia 26, trouxe para o debate vários pontos da cultura e legado dos povos de matriz africana que fazem parte de nosssa sociedade. Foi debatido a sua cultura, características, racismo e intolerância religiosa. O palestrante José Augusto Zaniratti professor de História de Porto Alegre foi convidado especial do evento.

O professor e capoeirista Clodoaldo Rodrigues, mestre Lindinho, falou da arte trazida pelos negros e ainda mantida como esporte e cultura dos povos negros aos que jogam a capoeira no Brasil e especialmente aqui em Alegrete.

O Babalorixá Jeferson Machado disse que a Conferência trouxe a oportunidade de uma ressignificação dos saberes do povo do terreiro.Mostrar a comunidade que é mais religião, que tem a parte social que ajuda muitas pessoas.

Secretaria de Promoção Social, Iara Caferatti, destacou o evento como de importância na valorização e preservação do legado da cultura negra na formação de nossa comunidade, tanto na religião como na música, arte e cultura de matriz africana e os povos do terreiro.