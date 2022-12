Imperatriz da Praça Nova apresenta seu samba-enredo para o Carnaval

Na noite de sexta-feira(17), uma noite marcante na quadra da Imperatriz Praça Nova, em Alegrete.

Com a participação de todas as escolas, uma energia contagiante, segundo o presidente, Gabriel Feijó, foi lançado o samba-enredo com a participação do intérprete Leonardo Bessa – cantor do Rio de Janeiro.

A programação também contou com a roda de samba da banda Conexão Rio – Uruguaiana, que faz parte da harmonia da escola na Avenida em 2023.

Gabriel acrescentou a alegria de ter o retorno do carnaval de rua e enfatizou o grande trabalho realizado por todas as escolas.

Nos últimos dias, as atividades das escolas estão cada vez mais intensas e ainda ocorrerão muitos eventos na virada do ano até o grande dia que será a estreia na Avenida do Samba, na Zona Leste, na Avenida Inácio campos de Menezes em 3 de março de 2023. A contagem é regressiva para todas as escolas.