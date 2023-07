Confira a expectativa dos alegretense para a Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo de futebol Feminino que acontece na Austrália e Nova Zelândia, que inicia nesta quinta-feira(20), parece estar passando despercebida para comunidade alegretense.

A reportagem do PAT em visita rápida ao centro da cidade, entrevistou algumas pessoas sobre qual a expectativa sobre a realização desse grande evento. Em uma das lojas de artigos esportivos de Alegrete, foi constado que a movimentação do público mobilizado na compra de camisetas e artigos em geral está muito baixa.

Em entrevista com um comerciante de 29 anos do ramo de artigos em geral, ele relatou que a procura e movimentação por produtos em relação a Copa do Mundo masculina nem se compara. ” No período de novembro do ano passado, nas vésperas do início da Copa do Mundo a procura por Bandeiras, cornetas e camisetas eram bem intensos”, afirma o empresário.

A empresária Ângela Pinheiro, proprietária da Banca Recreio afirmou que a procura pelo álbum de figurinhas está muito baixa. Ela salienta que os horários das partidas por serem muito cedo, acaba afastando a conexão das pessoas com o evento e consequentemente das figurinhas, relatou a dona do estabelecimento.

A profissional de Educação Física e treinadora Lunara Fernandes, abordou por outro viés sobre a Copa do Mundo. Ela salienta a falta de igualdade de tratamento entre o futebol feminino e masculino. Pela primeira vez na história a Seleção Brasileira teve a sua disposição um avião exclusivo para levar as meninas até o Continente Oceânico. Outro ponto relatado pela a profissional, é a questão da divulgação do evento que começado a ser divulgado há cerca de um mês.

A Seleção Brasileira entra em campo na segunda-feira(24), a partir das 8h contra o Panamá. A técnica Pia Sundhage aposta na renovação da sua equipe para surpreender na competição mundial. Confira os dias e horários dos jogos da Seleção Brasileira na primeira fase.

Brasil x Panamá 24/07-8h

Brasil x França 29/07-7h

Brasil x Jamaica 02/08-7h

Fotos: reprodução