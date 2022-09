Confira a programação oficial da Feira do Livro

Entre os dias 4 e 9 de outubro, o Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Oswaldo Aranha, sn), em Alegrete, sediará a 41ª Feira do Livro do município. Promovida pela Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc, o evento terá como patrono o escritor Marcelo Rocha e homenageará a autora Rosane Castro, a musicista Iracema Marconato e poeta Laci Osório (In memorian).

Com o tema “Ler é Dar Vida a Imaginação”, a Feira terá, além de bancas de vendas, contação de histórias, palestras, bate-papos com escritores, oficinas literárias, espetáculos musicais e teatrais, lançamentos de livros e muito mais.

Espetáculo “Eu, Pessoa e Outros Eus” Jairo Klein Poetas Vivos Lúcia Tucuju – Escritora e contadora de histórias

Juntamente com a atividade, acontecerá o I Seminario Jykre kar: diálogos para uma educação etnico-racial em Alegrete (3 e 4/10), o I Seminário Internacional do Povoamento Açoriano em Alegrete: 270 Anos de Celebração no Rio Grande do Sul (7/10) e o FAC – Festival Alegretense da Canção, nos dias 8 e 9.

Todas as atividades acontecerão no largo e no ambiente interno do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek.

Marcelo Rocha – Patrono

O PATRONO

O escritor e professor Marcelo Rocha será o patrono da Feira do Livro de Alegrete. Ele já foi “Escritor Homenageado”, palestrante, e, por aqui, lançou todas as suas obras. Rocha encontra-se entre os principais nomes da literatura gaúcha, com premiações como o Açorianos (principal prêmio da literatura gaúcha) e a indicação ao Jabuti (principal prêmio da literatura nacional).

Marcelo Rocha já esteve radicado em Alegrete, quando foi professor da Uergs e professor e coordenador do Curso de Letras da URCAMP. Hoje, dá aulas na Universidade Federal do Pampa – Unipampa.

Uma escolha feliz, para um autor de enorme qualidade e com fortes laços com Alegrete e a nossa Feira de Livro.

HOMENAGEM PÓSTUMA

Outros nomes também foram definidos. O homenageado “in memorian” será ninguém menos do que Laci Osório, o emblemático poeta que mais lindamente cantou o Rio Ibirapuitã, em versos antológicos.

Em sua autoria, possui mais de uma dezena de livros. Elvio Vargas, que já foi patrono da Feira do Livro, conta que Laci foi “contemporâneo do Mário Quintana e sua temática era social, sendo um dos primeiros poetas gaúchos a escrever poemas dedicados à ecologia. Ainda que pouco conhecido da maioria dos leitores, ele deixou uma bela obra povoada de imagens, com uma rara musicalidade”.

Rosane Castro – Escritora Homenageada

ESCRITORA HOMENAGEADA

A Feira terá como homenageada Rosane Castro, narradora de histórias e produtora cultural. No seu extenso currículo, a graduação em Letras pela Universidade Luterana do Brasil – Ulbra, e pós-graduação em História e Cultura Indígena e Africana. Rosane também é graduada em Literatura Infantil e Juvenil pela UCS (Universidade de Caxias do Sul).

Atualmente, cursa Psicologia e Terapias Integrativas. Atua em projetos culturais, sociais e pedagógicos nas organizações públicas, privadas e organizações não governamentais. Um nome e uma obra que oportunizarão aos alunos uma imersão magnífica nós livros infantis.

Iracema Marconato – Homenageada Especial

HOMENAGEADA ESPECIAL

A cultura e a arte popular também serão valorizadas de forma muito afetiva na Feira do Livro, com a escolha de Iracema Marconato como homenageada especial. Trata – se de uma poetisa e gaiteira conhecida por apresentar seu trabalho em diferentes eventos do município.

Lilian Rocha -Escritora Karina Maia – Escritora e atriz Guerreiro Poeta Clarissa Ferreira – Escritora e multiinstrumentista



Confira abaixo a programação completa desta edição do evento:

4/10 – 19h – Abertura Oficial da 41ª Feira do Livro de Alegrete

Local: Palco principal

…

5/10 – 9h às 20h – Cine 8D

9h – Oficina de contação de histórias com temática indígena – Lúcia Tucuju / RJ

Local: Biblioteca Pública Mário Quintana

10h – Bate papo com o Patrono “Literatura e Histórias de Leitura” Marcelo Rocha / São Borja e

Após lançamento do livro “Toda a Chuva”.

Local: Palco Principal

11h – Apresentação das escolas

Local: Palco Principal

12h30 – Contação de histórias para os polos – Rosane Castro / Cachoeirinha

Local: Palco Principal

14h – Apresentação das escolas

Local: Palco Principal

15h – Contação de histórias – Rosane Castro / Cachoeirinha

Local: Palco Principal

15h30 – Contação de histórias – Lúcia Tucuju / RJ

Local: Palco Principal

16h – Apresentação das escolas

18h – Lançamento de livros

Local: Palco Principal

19h – Recital Poético “Laci Osório – Da ecologia ao social”

Sociedade Literária Rui Neves

Local: Palco Principal

20h – Espetáculo “Eu, Pessoa e outros eus” – Jairo Klein / POA

Local: Palco Principal

6/10 – Quinta

9h às 20h – Cine 8D

9h – Oficina de contação de histórias – Rosane Castro / Cachoerinha

Local: Biblioteca Infantil Mário Quintana

9h – Oficina de contos – Marcelo Rocha / São Borja

Local: Biblioteca Pública Mário Quintana

9h – Apresentação das escolas

10h – Roda de conversa diversidades na literatura – Lilian Rocha / POA, Lúcia Tucuju / RJ e

Local: Palco Principal

11h15 – Apresentação das escolas

14h – Apresentação das escolas

Local: Palco Principal

14h – Oficina Literária “A escrita de mulheres negras” – Lilian Rocha / POA

Local: Biblioteca Pública Mário Quintana

15h – Contação de histórias – Rosane Castro / Cachoeirinha

Local: Palco Principal

16h – Apresentação das escolas

18h – Lançamento de livros

Local: Palco Principal

19h – Apresentação musical – Iracema Marconato (Homenageada especial)

19h30 – Performance Poética – Poetas Vivos / POA

Local: Palco Principal

20h – Apresentação “Guerreiro Poeta/Ritmo e Poesia – Cachoeirinha

Local: Palco Principal

7/10 – Sexta

9h às 20h – Cine 8D

9h às 12h –14h às 19h – I Seminário Internacional do Povoamento Açoriano em Alegrete: 270 Anos de Celebração no Rio Grande do Sul

Realização: COMPAHCA

Local: Auditório do CC)

9h – Painel “100 Anos da Semana da Arte Moderna” – Kauê Sitó / Alegrete

Local: Biblioteca Pública Mário Quintana

10h – Performance Poética – Poetas Vivos / POA

Local: Palco Principal

10h30 – Apresentação “Guerreiro Poeta/Ritmo e Poesia – Cachoeirinha

Local: Palco Principal

11h – Apresentação musical – Iracema Marconato (Homenageada Especial)

Local: Palco Principal

12h30 – Espetáculo “A lenda do Baobá e da Hiena” – (Apresentação para os polos educacionais)Laboratório k / Santa Maria

14h – Apresentação das escolas

Local: Palco Principal

14h – Oficina de produção de fanzines e conversa sobre o movimento SLAM – Poetas Vivos / POA

Local: Biblioteca Pública Mário Quintana

15h – Espetáculo “A lenda do Baobá e da Hiena” – Laboratório k / Santa Maria

Local: Palco Principal

16h – Apresentação das escolas

Local: Palco Principal

18h – Roda de conversa Casa do Poeta de Alegrete

Escritores: Élvio Vargas, Alcy Cheuiche, Francisco Di Napoli, Flora Leães, Luiz Carlos Félix de Oliveira, Luiz Afonso Ferreira de Almeida

Local: Palco Principal

20h – Show Líricas Sulinas / POA

Local: Palco Principal

8/10 – Sábado

9h às 20h – Cine 8D

10h – Roda de conversa “A cultura gaúcha é para todes?” – Clarissa Ferreira / POA e Andréia Nunes Sá Brito / Alegrete

Local: Biblioteca Pública Mario Quintana

15h – Roda de conversa “100 anos de José Saramago” – Alexandre Alves, Iolanda Cunha, Paulo Amaral e Kauê Sitó

Local: Biblioteca Pública Mário Quintana

18h – Show FAC e bandas concorrentes

9/10 – Domingo

18h – Show FAC e bandas concorrentes

*A programação ainda poderá sofrer alterações.

Livreiros, escritores e bandas interessadas em participar da Feira do Livro e do FAC podem fazer suas inscrições diretamente no site da Prefeitura de Alegrete:

https://www.alegrete.rs.gov.br/?bW9kdWxvPTAmbXVkYXBvcnRhbD01NA