Confira os próximos feriados para o restante de 2022

O final do ano está cada vez mais próximo, onde, quanto mais próximo do fim do ano, mais as pessoas lembram do natal e ano novo, principalmente com relação aos feriados.

No entanto, além do natal e ano novo que já está se aproximando, teremos ainda mais alguns feriados, e o leitor já pode começar a se preparar.

Vale destacar aqui que, além dos próximos feriados que teremos até o final deste ano, um deles ainda será prolongado, o último de 2022.

Entre os próximos feriados de 2022, até o final deste ano ainda teremos as seguintes datas de feriados para se programar. Incluindo o dia 20 de setembro, na próxima terça, teremos o Dia 12 de outubro (quarta): Nossa Senhora Aparecida; Dia 2 de novembro (quarta): Finados; Dia 15 de novembro (terça): Proclamação da República e Dia 25 de dezembro (domingo): Natal.

Entre os próximos feriados nacionais, também teremos os seguintes pontos facultativos até o final do ano. Dia 10 de outubro (segunda): Dia do Servidor Público; Dia 24 de dezembro (sábado): Véspera de Natal e Dia 31 de dezembro (sábado): Véspera de Ano Novo.

O próximo e último feriado prolongado em 2022 será o feriado da Proclamação da República, dia 15 de novembro, que recai em uma terça-feira.

Assim como o próprio nome diz, a data é marcada pela proclamação do regime republicano no Brasil, que ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. Neste feriado, escolas e algumas empresas acabam optando por emendar a segunda-feira, tornando assim o último feriado prolongado deste ano.

Foto: Eduardo Silveira