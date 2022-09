Brigada Militar realiza aula inaugural de programa de resistência às drogas e violência

A Brigada Militar de Alegrete realizou na manhã de quarta-feira (14), a aula inaugural do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), ministrada na EMEB José Antônio Vila Verde Moura e na EMEB Marcelo de Freitas Faraco.

No total, 52 alunos das escolas da rede municipal de ensino foram contemplados.



O Proerd volta a ser implementado em Alegrete após alguns anos de inatividade, tendo como instrutor o soldado Busnelo, que recentemente concluiu o curso de formação de instrutores, o qual teve um total de 114 horas-aulas distribuídas em 12 dias de atividades, com formatura no dia 22 de julho do corrente ano na cidade de Passo Fundo, além da participação em um seminário de 18 horas na cidade de Santana do Livramento.



Segundo o soldado Busnelo, o curso exige muito estudo e dedicação, sendo que as atividades realizadas durante a formação são intensas, visando o melhor aperfeiçoamento possível dos policiais militares como instrutores do programa.



Neste semestre, 52 alunos divididos em duas turmas receberão os ensinamentos do Proerd pelo soldado Busnelo, que vai ensinar os jovens a dizer não às drogas e à violência.

Tenente Nei, participou da reinauguração do projeto representando o comando do 2° Esquadrão de Alegrete.

Proerd



O Proerd foi implementado no Brasil no ano de 1992; no Rio Grande do Sul, a Brigada Militar realiza o programa desde 1998, seguindo o modelo original norte americano D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education).

Texto: Comunicação Social BM Alegrete.