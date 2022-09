TRE institui Ouvidoria Especializada de Gênero, Raça e Diversidades

O TRE-RS já tem um canal de escuta, acolhimento e orientação àquelas pessoas que sintam-se vítimas ou tenham informações sobre casos de violência política ou assédio, além de qualquer forma de discriminação relacionada a sua identidade, gênero e/ou raça, especialmente durante os períodos eleitorais.

Com essa temática e amparo nos dispositivos 359-P do Código Penal e 326-B do Código Eleitoral o desembargador Francisco José Moesch, presidente do Regional assinou a portaria TRE-RS nº 1323/2022, com vigência desde 1º/8/2022, criando a ouvidoria especializada de gênero, raça e diversidades.

O magistrado também destacou que um dos desafios da Justiça Eleitoral gaúcha é neutralizar o ódio e a violência política, que afetam diretamente a democracia.

A ouvidora especializada é a desembargadora eleitoral Kalin Cogo Rodrigues, cujo mandato é de um ano.



Os contatos com a unidade devem ser feitos preferencialmente pelo e-mail <ouvidoriamrd@tre-rs.jus.br> ou pelo telefone nº 51 3294-8457 (das 12 às 19h, de segundas às sextas-feiras, exceto feriados).

Encaminhado o documento à ouvidoria, uma triagem preliminar dará a destinação à unidade responsável pelo assunto, caso esteja dentro das atribuições da ouvidoria especializada.

Interessadas podem acompanhar seus pedidos por meio de um link que será disponibilizado por e-mail, ou pelo telefone da ouvidoria, assegurado o sigilo dos dados. As respostas serão enviadas eletronicamente e sem custo ao solicitante.