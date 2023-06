Sedetur conta com novo veículo para otimizar as atividades

Essa aquisição visa atender a demanda crescente de serviços externos e contribuir para uma melhor entrega de resultados aos contribuintes, além de auxiliar nos diversos projetos e ações em que a Secretaria está envolvida.

Mulher com fratura e lesões no corpo denuncia grupo de homens pelas agressões

A Sedetur, que engloba as diretorias de Emprego e Renda, Inovação e Tecnologia, e Turismo, conta também com os serviços da Casa do Empreendedor, Departamento Técnico, Fiscalização, Fomento ao Agronegócio e o Procon, conforme mencionado pela secretária da pasta, Caroline Figueiredo. A inclusão dessas diversas áreas de atuação amplia a importância de um veículo para a execução eficiente das atividades exercidas.

Poluição plástica é o tema da Semana do Meio Ambiente

O Diretor de Turismo da Prefeitura, Leonardo Cera, destacou que metade do recurso para a compra do veículo foi disponibilizado pela diretoria de turismo, que recebeu incentivos para desenvolver essa importante atividade. A outra metade foi atendida através dos recursos livres da Prefeitura, em uma parceria com a Secretaria de Finanças e Orçamento do município. Essa forma de financiamento demonstra o compromisso da administração municipal em buscar alternativas e investir de forma responsável nos setores que impulsionam o desenvolvimento econômico e turístico da região.

O Secretário de Finanças e Orçamento da Prefeitura, José Luiz Cáurio, explicou que a gestão do Prefeito Márcio Amaral e do Vice Jesse Trindade tem trabalhado com responsabilidade e transparência na administração dos recursos do município. Essa abordagem prioriza investimentos que possibilitam a construção de uma cidade melhor e mais desenvolvida. A modernização da frota veicular da Prefeitura não proporciona apenas maior segurança aos usuários, mas também reduz os custos com manutenção, que são mais frequentes em veículos antigos.

Com a aquisição do novo veículo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo estará mais preparada para atender às necessidades da população e promover o desenvolvimento econômico e turístico da região. A expectativa é que essa iniciativa traga efeitos significativos, impulsionando o crescimento e fortalecendo a imagem do município como um destino atrativo para negócios e turismo.