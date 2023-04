Santa Casa recebe reconhecimento da Unimed RS em programa de serviços

A Santa Casa de Alegrete recebeu o reconhecimento da Unimed Rio Grande do Sul, por ter superado a meta de desempenho do “I Ciclo do Programa de Monitoramento da Rede Hospitalar”.

Esta é uma avaliação que monitora a segurança do paciente, entre outros quesitos e integra o programa Qualiss, criado pela Agencia Nacional da Saúde (ANS). Para a execução do Qualiss, a ANS conta ainda com entidades participantes, como a Unimed, que contribuem não só na elaboração de critérios, como na coleta e consolidação de dados.

Para o presidente da Santa Casa, o reconhecimento mostra que o hospital está no caminho certo. Roberto Segabinazzi lembra que entre os indicadores avaliados e monitorados pelo programa, está a qualidade dos serviços prestados pelos parceiros da Unimed. “Estarmos recebendo essa distinção que nos enche de orgulho pelo trabalho desenvolvido por quem está diretamente no atendimento de nossos pacientes”.

Participaram da entrega da distinção, o presidente da Santa Casa; o diretor técnico, Décio Sampaio Peres; Heili Temp e Joana do Prado, do setor administrativo do hospital; o presidente da Unimed Alegrete, Claudio Morsch; o vice-presidente de Integração e Relações Institucionais da Unimed Federação RS, Jorge Antônio Martines e as analistas Alana Pretroceli e Cheila Moreira.