Confraria do Carro Antigo realiza campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para comunidades carentes de Alegrete.

O grupo de entusiastas de veículos clássicos está promovendo uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para ajudar instituições e comunidades carentes da região. A ação tem como objetivo principal garantir a alimentação básica para aqueles que mais precisam.

A campanha está recebendo doações de arroz, feijão, macarrão, biscoitos, açúcar entre outros, alimentos essenciais que compõem a cesta básica. Esses itens são fundamentais para suprir as necessidades alimentares das famílias em situação de vulnerabilidade social. A Confraria do Carro Antigo espera contar com a generosidade da população local para ajudar a alcançar essa meta.

Um dos pontos de arrecadação é o Stúdio Inovar, localizado na rua Visconde de Tamandaré, número 206, Centro. Nesse endereço, é possível entregar as doações em horário comercial, facilitando a participação de todos que desejam contribuir para a causa.

Para obter mais informações sobre a campanha e tirar dúvidas, os interessados podem entrar em contato com os organizadores pelos seguintes telefones: Onei, no número 996432648; Paulo, no número 99992356; ou Manu, no número 996419592.

A ação promovida pela Confraria do Carro Antigo é um exemplo inspirador de solidariedade e união em prol de uma causa nobre. A colaboração de cada indivíduo que participa da campanha faz a diferença na vida daqueles que enfrentam dificuldades diárias. Ao contribuir com alimentos não perecíveis, a comunidade de Alegrete demonstra sua empatia e compromisso em ajudar os mais necessitados.