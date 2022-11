Invernada juvenil do Grupo Nativista Ibirapuitã vence o Fenartinho em Uruguaiana

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O evento teve apresentações de danças tradicionais, chula e declamação. Destaques para as representações de Alegrete. Das nove participantes, quatro do município: CTG Nico Dorneles, CTG Farroupilha, DTG Juventude e Grupo Ibirapuitã.

Adolescente agredido em saída de escola precisou de atendimento na UPA

A invernada juvenil do Grupo Nativista Ibirapuitã, obteve o 1°lugar em melhor entrada e, consequentemente, o 1° lugar danças tradicionais, que resultou no título de campeão regional do 26° Fenartinho.

Dois traficantes são presos com quase 35 kg de maconha em Alegrete

O DTG Clube Juventude venceu o 1º lugar saída, e vice-campeão nas danças tradicionais.

DTG Clube Juventude

Em declamação feminino e masculino pré mirim, destaque para Henricco Machado Duarte que garantiu o troféu de 1° lugar na declamação, representando a entidade tradicionalista CTG Nico Dorneles do Passo Novo e também a prenda Sarah Almeida garantiu o 1° lugar na declamação feminina pré mirim no primeiro concurso dela que tem 6 anos e ela 9 anos. O declamador Leonardo Corsini do DTG Juventude foi vice na pré mirim.

Adauto Bairros, um dos precursores em selaria, morreu aos 83 anos

Na declamação juvenil, Pedro Henrique da Silva do DTG Juventude garantiu o título, seguido de Heloísa Brum do GNI, que venceu no violão juvenil.

Assaltantes usam faca para roubar pedestre na Bento Manoel

Heloísa do GNI

Na modalidade de chula, Heitor Oliveira Almeida representando o Grupo Ibirapuitã foi vice campeão. Pela categoria interprete solista no juvenil feminino, o CTG Farroupilha venceu com Bibiana Machado Sena.

Na gaita de botão até oito baixos categoria juvenil, o DTG Juventude venceu com o gaiteiro Pedro Henrique da Silva. O segundo lugar na oito baixos foi para Heloísa Brum do GNI.

Vale ressaltar o empenho do grupo de pais em busca de alternativas para que cada grupo consiga participar de eventos. No Grupo Nativista Ibirapuitã foi feito rifas e uma série de esforços para conseguir recursos que possibilitassem a ida da invernada em Uruguaiana. Todo evento é uma luta para se conseguir transporte e garantir a alimentação. Sem patrocínio e apoio a luta é diária para eles representar o município.

Fotos: reprodução