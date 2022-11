Gincana e Cavalgada Solidária será neste final de semana

Concebida pelo tradicionalista, coordenador da Semana Farroupilha e Presidente da Campereada, Cléo Trindade, a arrecadação de alimentos tem como objetivo beneficiar famílias em vulnerabilidade no Município.

Até o momento, são 14 equipes cadastradas de pessoas envolvidas no tradicionalismo (CTGs e Piquetes). Porém, até o sábado pela manhã, é possível realizar inscrições, comentou Cléo.

Ele acrescenta que será realizado sorteio e cada equipe segue para o bairro definido. Já as arrecadações podem ser feitas a pé, de carro, bicicleta, cavalo, moto ou qualquer outro veículo. Isso vai da criatividade de cada equipe, que terá um carro de apoio que vai levar os alimentos para o Parque do Aguateiros.

“Quem quiser colocar carro de som para anunciar que está passando no bairro, também, pode. E, as pessoas que desejarem contribuir com essa ação, podem trazer alimentos não perecíveis direto aqui no Parque.”- explicou.

A partir das 16h, no sábado e domingo, no Parque dos Aguateiros, haverá música ao vivo com artistas locais e mateada. As famílias podem pegar suas cadeiras e aproveitarem a boa música”- enfatizou.

As arrecadações serão convertidas em cestas básicas, distribuídas pelas equipes para famílias em vulnerabilidade. Essas doações serão acompanhadas pela Secretaria de Assistência Social do Município.

As atrações ficam a cargo de Vanu, Hemerson Mendonça, Gurizada Fronteiriça e Temperado a Gaitaço.

A premiação será:

1º lugar CTG – R$ 1000,00

1º lugar Piquete – R$ 1000,00

1º lugar Invernadas – R$ 1000,00

Outras premiações também serão sorteadas incluindo uma TV, um forno elétrico e um ventilador. O apoio é da Prefeitura, Brigada Militar, Juiz e Diretor do Fórum Rafael Borba, Rádio Nativa e Deltasul.