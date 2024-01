Sessão extraordinária na Câmara votará reajuste salarial para o Executivo e Legislativo

Matteus e Anny esclarecem suas intenções na casa: amizade sim, romance não

Se aprovadas, as mudanças representarão um acréscimo nos vencimentos dos vereadores, que passariam dos atuais R$ 9.857,14 em 2023 para R$ 10.222,84 em 2024. O vice-prefeito, por sua vez, recebe R$ 15.735,86 e com reajuste ficará R$ 16.319,66. Já o salário do prefeito, que atualmente é de R$ 26.628,17, poderá ser ajustado para R$ 27.616,08 em 2024.

Os reajustes propostos correspondem a 3,71%, representando a Revisão Geral Anual, um índice calculado com base na inflação do período de janeiro a dezembro de 2023. Essa revisão salarial anual busca corrigir os salários dos servidores municipais de acordo com a variação do custo de vida.

A população está convidada a participar da sessão e acompanhar as discussões sobre essas alterações.