Conheça a Sala de Atendimento de Integração Sensorial da APAE

Atua desde o nascimento ao processo de envelhecimento, propiciando o desenvolvimento de habilidades e potencialidades que favoreçam a escolaridade e o emprego apoiado, além de oferecer assessoria jurídica às famílias acerca dos direitos das pessoas com Deficiência Intelectual.

A APAE de Alegrete possui uma Sala de Atendimento de Integração Sensorial que reúne em um único ambiente diversos equipamentos projetados para o estímulo dos sentidos.

O espaço é projetado para atender crianças, jovens e adultos com o diagnóstico de Deficiência Intelectual e ou Múltipla, Transtorno do Espectro Autista ou sinais de Transtorno do Processamento Sensorial.

Além de auxiliar esses alunos/usuários que apresentam alterações no processamento de informações do sistema sensorial (visão, audição, paladar, olfato, equilíbrio e movimento corporal), os equipamentos estimulam áreas do cérebro responsáveis pela cognição, favorecendo o desenvolvimento da aprendizagem no ambiente escolar. Trata-se de um processo neurológico que tem como função organizar todos os sistemas para uso em conjunto de forma eficaz.

Entre os sinais e sintomas sugestivos de Transtorno do Processamento Sensorial destacam-se: reações incomuns ao movimento e ao toque; dificuldade em se adaptar a mudanças de rotinas e a lugares com muitas luzes, pessoas e/ou barulho; distração excessiva, ou que tenha preferência pelo isolamento ao invés de interagir e brincar com outras crianças, aversão à sujeira, constantemente esbarrar em objetos e móveis.

A sala é usada pelos alunos/usuários conforme Plano De Desenvolvimento Individual (PDI) elaborado pelos profissionais que atendem o aluno/usuário.

Os atendimentos são individuais ou em pequenos grupos, conforme avaliação da equipe.

Para utilização das salas, a equipe da APAE foi capacitada para utilização dos equipamentos multissensoriais.

As Salas de Integração Sensorial foram financiadas com recursos da 4ª Vara do Trabalho/Alegrete, através da Drª Fabiana Gallon, Juíza.

A Importância da Estimulação dos Sentidos

Intervenção Sensorial

A sala Sensorial foi projetada para proporcionar uma intervenção passa diretamente pela estimulação dos sentidos, tendo em conta as necessidades de cada aluno ou usuário.

Piscina de Bolinha

A piscina de bolinhas transparentes com luz inferior proporciona sensação de relaxamento e de envolvimento pelo contato do corpo com as bolinhas.

O seu efeito é ao mesmo tempo lúdico e terapêutico. As cores que vem do fundo transmitem efeitos estimulantes ou relaxantes conforme a cor. Submergir, rolar, caminhar e apertar as bolinhas macias e coloridas leva aos alunos a um momento lúdico que pode atraí-lo e fasciná-lo por um longo tempo.

Coluna sensorial

As colunas de bolhas, ou tubo de bolhas, é parte essencial da sala Multissensorial, devido ao seu alto grau de estimulação visual e tátil quando associada á vibração.

Trabalha com 7 combinações de cores diferentes, esta função gera estímulos neurais através da ação causa efeito e senso de percepção e criatividade. Com peixinhos em movimento ascendente e descendente divertem e despertam noções de orientação espacial.

Piso interativo

Equipamento tecnológico altamente lúdico e envolvente, que gera estímulos neurais através da ação causa-efeito. Com interação instantânea com as atividades e brincadeiras projetadas no piso consegue-se que os alunos mantenham a sua atenção por mais tempo.

Painel de Atividades Psicomotoras

Painel de atividades psicomotoras Confeccionado em M.D.F. Madeira. P.V.C. e metal, Composto por 11 atividades distribuídas em brinquedos de atividades e brinquedos sonoros, fixos no painel. Brinquedos de atividades: 01 Alfanumérico giratório, 01 Prancha de engrenagem, 01 Aramado carrinho, 01 Quadrinho Lousa com apagador, 01 Encontre o percurso, 01 Ábaco aluno argolas de plástico, 01 Aramando bate com martelo. Brinquedos Sonoros: 01 reco reco de madeira, 01 metalofone tubos, 01 par de platinelas e 01 agogô.

Painel de Aromaterapia

A aromaterapia convencional é feita pela emissão de sprays que se impregnam na roupa e no ambiente misturando odores que impossibilitam uma identificação particular de cada aroma.

Desenvolvido com um sistema que emite um vento perfumado a partir do acionamento de um botão para cada aroma, identificado por uma imagem que num primeiro momento é oculta até identificação do aroma. A cada aroma identificado pode haver uma comemoração elevando à autoestima, incentivando o aluno e ou usuário a uma nova tentativa.