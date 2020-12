Pacientes que tiveram Covid-19 passam por acompanhamento especial no Ambulatório da Secretaria da Saúde

Compartilhe















Para dar suporte aos pacientes que contraíram à Covid -19 em Alegrete, a Secretaria da Saúde montou o ambulatório Pós Covid com serviços para quem esteve internado ou a familiares.

De acordo com o coordenador de projetos da Secretaria, Fábio Soares, o trabalho consiste no atendimento multiprofissional que integra pneumologista, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social e psicóloga.

Primeiro, quem esteve internado passa por reconsulta com a Dra Simone Estivalet no CEMA. Conforme avaliação da pneumologista, se ficou com alguma sequela da internação como dificuldade de respirar ou outros problemas, o paciente será encaminhada para fisioterapia pulmonar.

Esse serviço com a profissional da área atende no Complexo Alexandre Lisboa.

Como o sofrimento de quem passou pela Covid-19 é, muitas vezes intenso, quem precisou ficar, por exemplo, um largo tempo isolado o Ambulatório ainda oferece o serviço de psicóloga no CAPS que fica no mesmo local.

O trabalho ainda compreende o acompanhamento com assistente social e nutricionista para os pacientes que passaram que contraíram o coronavírus. Esses atendem na unidade de saúde referência de cada paciente. Tudo é feito com agendamento, mas todos que precisarem serão atendidos, diz a Secretária Haracelli Fontoura.

Todos esses atendimentos são pelo SUS, destaca Fábio Soares, que diz que mais de 20 alegretenses já estão tendo esse acompanhamento no Ambulatório Pós Covid de Alegrete.