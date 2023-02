Conselho Tutelar atuou na prevenção e conscientização durante o Carnaval

O Conselho Tutelar em Alegrete trabalhou durante o Carnaval na prevenção e conscientização com foco no Art 243 do ECA. Durante os quatro dias de folia, os conselheiros estiveram na rua e visitando as escolas de samba, distribuindo folders e conversando com comerciantes e público.

O trabalho preventivo consistiu em abordar as pessoas, na forma de conscientização. Um dos principais pontos verificado pelo Conselho Tutelar foi a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes em eventos e festas, prática cada vez mais frequente na cidade, alertam os conselheiros.

Para tentar reverter esse quadro, o Conselho Tutelar de Alegrete criou uma campanha de conscientização alertando para a lei 13.106/2015 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), enfatizando que é crime a venda, fornecimento gratuito, entrega de qualquer espécie de produtos que causem dependência química, física ou psíquica para crianças ou adolescentes.

De acordo com o colegiado do conselho tutelar, não houve qualquer ocorrência e o trabalho foi realizado normalmente nos dias de folia no município.