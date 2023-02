Prefeitura impede invasão de Area de Preservação Permanente no bairro Airton Senna

Na manhã desta sexta-feira(24), a Prefeitura Municipal de Alegrete, realizou a manutenção de posse de uma Area de Preservação Permanente, entre os bairro Nilo Soares Gonçalves e Airton Senna.

De acordo com Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Daniel Biachi Rosso, o uso do maquinário( duas retroescavadeiras), foi para retirar as demarcações que tinham sido realizadas no local.

Desde a última terça-feira, alguns moradores das imediações estavam limpando a área e demarcando “terrenos”. Conforme alguns dos ocupantes, 90 lotes já estavam selecionados, a maioria com placas que indicavam o nome da pessoa em que o terreno tinha sido destinado.

“Estamos buscando uma reunião com o Prefeito Márcio Amaral, porque todos que estão aqui, têm a necessidade de moradia”- destacou.

“As pessoas que estão aqui, pagam aluguel e estão com dificuldades, não estamos desmatando, mas limpando a área que serve para acúmulo de lixo”- enfatizou uma das mulheres.

Contudo, o local que eles estavam demarcando é uma área APP.

O que é uma Área de Preservação Permanente – APP e quais suas funções?

Conforme legalmente definido pelo Art. 3º, inciso II, do Código Florestal, APP é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

As APPs representam importante função na manutenção do meio ambiente e na promoção da qualidade de vida da sociedade, da fauna e da flora, desde que devidamente respeitadas e preservadas.