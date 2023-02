IFFar está com inscrições abertas para curso de Especialização em Computação Aplicada

Share on Email

O Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete está com inscrições abertas para o curso de Pós- Graduação Lato Sensu (Especialização) em Computação Aplicada. O curso é ofertado na modalidade presencial e possui duração de 2 semestres.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 27 de fevereiro de 2023, são realizadas on-line via preenchimento de formulário e envio de documentos através do site https://sig.iffarroupilha.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L&aba=p-lato.

Os documentos necessários estão listados no edital da seleção. Não é cobrada taxa de inscrição. A seleção será realizada pela análise de currículo.

O curso de Especialização em Computação Aplicada do IFFar – Campus Alegrete é destinado a atender profissionais em áreas afins à Ciencia da Computação e tem como objetivo capacitar profissionais para desenvolver softwares em diversos segmentos, atendendo às demandas regionais, em consonância com os avanços tecnológicos que ocorrem em nível mundial, principalmente no que se refere a sistemas, processos e projetos de computação aplicada.

Através do curso de especialização, o aluno terá acesso aos conhecimentos atuais na área de Desenvolvimento de Software, Padrões de Projetos Orientados a Objetos, Banco de Dados, Engenharia de Software, Computação Móvel, Sistemas Distribuídos, Sistemas Embarcados e as principais tecnologias emergentes da Computação bem como Inovação e Empreendedorimo, que serão abordados por professores doutores e mestres com reconhecida competência e capacitados na área de Informática.

O curso também não possui mensalidade, sendo 100% gratuito. As aulas estão previstas para as sextas-feiras à noite e aos sábados pela manhã e/ou tarde.

Todas informações do processo seletivo podem ser conferidas no Edital nº 440/2022, disponível no site iffar.edu.br/editais.